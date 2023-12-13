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Внаслідок російської атаки на Одещині поранення отримали двоє чоловіків

Чоловіки отримали численні поранення, перелами та опіки.

Внаслідок російської атаки на Одещині поранення отримали двоє чоловіків
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

12 грудня упродовж декількох годин російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, інший у важкому стані шпиталізовані до медзакладів”, - написав Кіпер.

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Він запевнив, що постраждалі отримують усю необхідну допомогу. 

Також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. 

“Подробиці надамо згодом”, - підсумував Кіпер.

Як українські “мисливці на шахедів” боронять небо України – дивіться у нашому відео. 

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