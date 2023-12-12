Україна розглядає різні платформи винищувачів, – Умєров

Крім того, Україна веде роботу над інфраструктурою для західних винищувачів.

Україна у короткотривалій перспективі зосереджена на винищувачах F-16. Водночас у середньостроковій перспективі Україна аналізує різні платформи.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“У короткотривалій перспективі ми зосереджені на платформах F-16, у середньостроковій перспективі ми також аналізуємо різні платформи, тому що хочемо бути попереду нашого противника. Тож постійно постає питання F-16, F-19, F-22, F-25, інших платформ. Чи це обговорюють – це завжди обговорюють. Цілодобово”, – наголосив Умеров на спільній з міністром оборони Литви Андрісом Спрудсом.

Він додав, що наразі українці тренуються на платформі F-16. Також проводяться англійські курси, йде аналіз, які ППО, повітряні сили, платформи та авіоніка потрібна ЗСУ.

Крім того, Україна веде роботу над інфраструктурою для західних винищувачів і відбувся аудит.

“Щодо положень, ми дивимося в бік партнерів, вони прагнуть провести передачу навесні. Ми рухаємося за зобовʼязаннями, але зобовʼязання не завжди означає передача. Це важливо розуміти, але ми постійно працюємо над розбудовою можливостей”, – зауважив Умєров.

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