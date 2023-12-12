Україна розглядає різні платформи винищувачів, – Умєров

Україна у короткотривалій перспективі зосереджена на винищувачах F-16. Водночас у середньостроковій перспективі Україна аналізує різні платформи.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
“У короткотривалій перспективі ми зосереджені на платформах F-16, у середньостроковій перспективі ми також аналізуємо різні платформи, тому що хочемо бути попереду нашого противника. Тож постійно постає питання F-16, F-19, F-22, F-25, інших платформ. Чи це обговорюють – це завжди обговорюють. Цілодобово”, – наголосив Умеров на спільній з міністром оборони Литви Андрісом Спрудсом.
Він додав, що наразі українці тренуються на платформі F-16. Також проводяться англійські курси, йде аналіз, які ППО, повітряні сили, платформи та авіоніка потрібна ЗСУ.
Крім того, Україна веде роботу над інфраструктурою для західних винищувачів і відбувся аудит.
“Щодо положень, ми дивимося в бік партнерів, вони прагнуть провести передачу навесні. Ми рухаємося за зобовʼязаннями, але зобовʼязання не завжди означає передача. Це важливо розуміти, але ми постійно працюємо над розбудовою можливостей”, – зауважив Умєров.
Останнє про поставку винищувачів F-16 Україні
- Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі заявив, що винищувачі F-16, на яких зараз навчаються українські пілоти, посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
- Українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами.
- При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.
- На території США вже розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Крім цього у Міноборони США вирішують питання забезпечення України запасними частинами для винищувачів.