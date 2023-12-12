Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі.

Про це йдеться в повідомленнях пресслужб компаній.

Так, Vodafone повідомив, що через велике навантаження на його канали обслуговування сьогодні у декого з абонентів можуть бути обмеження у використанні цих каналів. "При цьому з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай, не переживайте", запевнили в компанії.

Lifecell заявив про значне збільшення кількості звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. "Труднощі можуть бути із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком", - зазначили в компанії.

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