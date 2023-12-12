Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі.
Про це йдеться в повідомленнях пресслужб компаній.
Так, Vodafone повідомив, що через велике навантаження на його канали обслуговування сьогодні у декого з абонентів можуть бути обмеження у використанні цих каналів. "При цьому з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай, не переживайте", запевнили в компанії.
Lifecell заявив про значне збільшення кількості звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. "Труднощі можуть бути із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком", - зазначили в компанії.
Що відомо про збій у роботі "Київстару"
- Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджує, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.