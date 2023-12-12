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ГУР здійснило кібератаку на податкову службу РФ: відновити роботу намагаються уже чотири дні

Розвідники проникнули в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової службі Росії.

ГУР здійснило кібератаку на податкову службу РФ: відновити роботу намагаються уже чотири дні
Фото: тг-канал ГУР

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території РФ – атакували її податкову систему.

Розвідники проникнули в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової службі Росії, а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій РФ та на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

"Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала фнс рф", – йдеться у повідомленні. 

У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ – знищена уся база даних та її резервні копії (backup).

"Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями паралізований, як і між фнс рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних). Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період", – додали в ГУР.

Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.

ГУР додало, що відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі триватиме щонайменше місяць. Відновлення податкової системи держави-агресора у повному обсязі неможливе.

  • У листопаді воєнна розвідка України провела успішну складну кібероперацію і отримала доступ до закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ – "росавіації", яке відповідає за безпеку польотів і фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Документи, отримані внаслідок зламу, є переліком щодобових звітів у масштабах всієї Росії за понад півторарічний період. Згідно з отриманими даними, цивільна російська авіація перебуває на межі колапсу. 
  • Повідомлення про злам російської податкової з'явилося на тлі хакерської атаки на "Київстар" і невдалого нападу на monobank. Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за хакерською атакою на мобільного оператора можуть стояти спецслужби РФ. 
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