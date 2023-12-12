ГУР здійснило кібератаку на податкову службу РФ: відновити роботу намагаються уже чотири дні

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території РФ – атакували її податкову систему.
Розвідники проникнули в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової службі Росії, а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій РФ та на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в пресслужбі ГУР.
"Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала фнс рф", – йдеться у повідомленні.
У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ – знищена уся база даних та її резервні копії (backup).
"Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями паралізований, як і між фнс рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних). Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період", – додали в ГУР.
Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.
ГУР додало, що відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі триватиме щонайменше місяць. Відновлення податкової системи держави-агресора у повному обсязі неможливе.
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