Із 23 червня українці подали понад 149 тисяч заяв на отримання дозволів на зброю

Нацполіція прийняла більше ніж 137 тисяч рішень про надання відповідних дозволів.

Із 23 червня в Україні розпочав роботу реєстр зброї. Відтоді громадяни подали понад 149 тис. заяв на отримання різних видів дозволів на неї.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що поліцейські прийняли більше, ніж 137 тис. рішень про надання відповідних дозволів.

"Українці регулярно звертаються до контакт-центру із питаннями щодо отримання послуг в Єдиному реєстрі зброї або для вирішення проблемних ситуацій", - додали в МВС.

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