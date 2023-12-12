Із 23 червня українці подали понад 149 тисяч заяв на отримання дозволів на зброю

Із 23 червня в Україні розпочав роботу реєстр зброї. Відтоді громадяни подали понад 149 тис. заяв на отримання різних видів дозволів на неї.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що поліцейські прийняли більше, ніж 137 тис. рішень про надання відповідних дозволів.
"Українці регулярно звертаються до контакт-центру із питаннями щодо отримання послуг в Єдиному реєстрі зброї або для вирішення проблемних ситуацій", - додали в МВС.
Що передувало
- У 2019 році, електронна петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист зі зброєю зібрала 25 тисяч підписів. Онак, він її відхилив.
- У 2015 році таку петицію за легалізацію зброї скерували президенту Петрові Порошенку, але це не дало результату. Порошенко поясняв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації. Пізніше Зеленський теж заявив, що він проти легалізації зброї у країні, що перебуває у стані війни.
- У березні 2021 року Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї. Депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання. Того ж року Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.
- У травні 2022 року в "Дії" запустили опитування щодо вільного володіння зброєю, аби продовжити роботу над законопроєктом. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї". Так він відреагував на опитування.
- За день до повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про право на володіння цивільною зброєю. Він визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС. Повідомлялося, що документ буде доопрацьовано до другого читання.
- 23 червня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зброї.