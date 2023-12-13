Директора підприємства "Укроборонпрому" взяли під варту через неявку у суд

Посадовець із спільниками підписав договір поставки модуля підсилення потужності для військового літака на майже 4 млн грн.

Директора держпідприємства "Укроборонпрому", який разом зі спільниками, підлеглими і кількома ФОПами, організував фіктивну закупівлю нового модуля підсилення потужності для СУ-27, взяли під варту.

"ФОП та співорганізатор раніше були взяті під варту, ще одна співучасниця перебуває під домашнім арештом, а директор не з’явився в суд для обрання запобіжного заходу. За оперативного супроводу СБУ його доставили до суду та також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – повідомили у Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, держпідприємство мало відремонтувати обладнання, що застосовується у складі бойових військових літаків СУ-27.

У серпні 2023 року вони уклали договір з ФОП про нібито поставку комплектуючих на 3,9 млн грн. Для прикриття незаконної діяльності посадовець надав підлеглим вказівку оформити акт вхідного контролю обладнання та видав ряд документів для оплати.

Щоб розрахунок за фактично непоставлений товар не потрапив під фінмоніторинг, кошти перераховували підконтрольному ФОП-постачальнику частинами. Сума разового перерахування не перевищувала 400 тис грн.

Правоохоронці викрили схему та попередили перерахування 2 млн грн від суми договору, а на рахунки суб’єкта господарювання наклали арешт.

Сума розтрачених бюджетних коштів складає майже 1,9 млн грн, а загальна сума угоди – 3,9 млн.