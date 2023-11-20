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БЕБ: На Буковині філія держкомпанії уклала договір на купівлю технічної солі за завищеними цінами

У переможця тендеру виявили сумнівні документи.

БЕБ: На Буковині філія держкомпанії уклала договір на купівлю технічної солі за завищеними цінами
Фото: Бюро економічної безпеки

У Чернівецькій області дочірнє підприємство однієї з державних компаній уклало договір на закупівлю технічної солі, яка використовується у зимовий період, за завищеними цінами.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

В разі оборудки розтрата державних коштів могла сягнути 8,8 млн грн, оскільки ціна товару була завищена на 20%.

За даними БЕБ, документи, подані в складі тендерної пропозиції учасника закупівлі, не відповідали кваліфікаційним вимогам щодо якості товару. Сертифікати відповідності та якості були некоректними, а їх переклад – неавтентичним. Також учасник закупівлі долучив документи з ймовірними ознаками підроблення.

Водночас ціна товару була завищена орієнтовно на 20% від ринкової вартості. Однак посадовці визначили учасника переможцем закупівлі та уклали з ним договір поставки.

БЕБ рекомендувало замовнику вжити заходів, аби усунути порушення. В результаті замовник розірвав раніше укладений договір.

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Нагадаємо, раніше колишній керівник та нинішній начальник відділу капітального будівництва «Вінницяоблводоканалу» отримали підозри за розтрату понад 10 млн грн. Під час реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації Вінниці підрядник закупив обладнання за завищеними цінами, опісля частину коштів вивів, щоб повернути посадовцям як "відкат".

Ексдиректор "Київміськсвітла" теж отримав підозру за завдані понад 800 тис. грн збитків. Під час ремонту мереж зовнішнього освітлення комунальне підприємство уклало договори на матеріали за завищеними цінами.

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