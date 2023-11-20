У Черкасах в монастирі УПЦ (МП) побилися віряни та місцеві жителі

Сьогодні, 20 листопада, на території монастиря Різдва Пресвятої Богородиці колишньої УПЦ (МП) виник конфлікт між вірянами та жителями міста через перехід релігійної громади до ПЦУ. Там побилися місцеві мешканці з вірянами монастиря.

Про це повідомляє "Суспільне".

Військовий капелан отець Назарій зазначив, що парафіяни УПЦ (МП) мали покинути територію монастиря до 20 листопада, оскільки священник і громада перейшли до ПЦУ. Та оскільки територію монастиря парафіяни УПЦ (МП) не залишили, їм хотіли нагадати, що це потрібно зробити. На території монастиря сталася бійка.

Фото: Суспільне

"Парафіяни мали до сьогодні покинути територію монастиря, однак не зробили цього. Ми показали ще в четвер, що є документи, що це православна церква України і щоб вони покинули приміщення, бо вони незаконно тут живуть. Раніше тут була російська православна церква, тепер тут українська церква. Російська православна церква може бути собі в Росії", – додав капелан.

В монастирі жителі Черкас виявили російську літературу, зображення патріарха Онуфрія та Феодосія.

Фото: Суспільне

"Ми побачили на території храму фото, листи з російськими священниками. Це шматочок Росії всередині Черкас, це все, що треба було зрозуміти і побачити. Ми даємо забрати лише особисті речі, все майно церкви має лишитися на місці", – пояснює мешканець Черкас.

Як розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк, цей факт зареєстрували, на місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, Митрополиту Черкаському і Канівському УПЦ МП Феодосію — Денису Снігірьову обрали запобіжний захід. Його взяли під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Митрополита підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.