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У Черкасах в монастирі УПЦ (МП) побилися віряни та місцеві жителі

Конфілкт виник через перехід громади до ПЦУ.

У Черкасах в монастирі УПЦ (МП) побилися віряни та місцеві жителі
Фото: Суспільне

Сьогодні, 20 листопада, на території монастиря Різдва Пресвятої Богородиці колишньої УПЦ (МП) виник конфлікт між вірянами та жителями міста через перехід релігійної громади до ПЦУ. Там побилися місцеві мешканці з вірянами монастиря. 

Про це повідомляє "Суспільне".

Військовий капелан отець Назарій зазначив, що парафіяни УПЦ (МП) мали покинути територію монастиря до 20 листопада, оскільки священник і громада перейшли до ПЦУ. Та оскільки територію монастиря парафіяни УПЦ (МП) не залишили, їм хотіли нагадати, що це потрібно зробити. На території монастиря сталася бійка.

Фото: Суспільне

"Парафіяни мали до сьогодні покинути територію монастиря, однак не зробили цього. Ми показали ще в четвер, що є документи, що це православна церква України і щоб вони покинули приміщення, бо вони незаконно тут живуть. Раніше тут була російська православна церква, тепер тут українська церква. Російська православна церква може бути собі в Росії", – додав капелан.

В монастирі жителі Черкас виявили російську літературу, зображення патріарха Онуфрія та Феодосія.

Фото: Суспільне

"Ми побачили на території храму фото, листи з російськими священниками. Це шматочок Росії всередині Черкас, це все, що треба було зрозуміти і побачити. Ми даємо забрати лише особисті речі, все майно церкви має лишитися на місці", – пояснює мешканець Черкас.

Як розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк, цей факт зареєстрували, на місці працює слідчо-оперативна група. 

Нагадаємо, Митрополиту Черкаському і Канівському УПЦ МП Феодосію — Денису Снігірьову обрали запобіжний захід. Його взяли під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Митрополита підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.

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