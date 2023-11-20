На тимчасово окупованих територіях росіяни створили свою мережу інформаторів

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни почали вербувати інформаторів серед місцевих безробітних. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Як стало відомо від джерел у підпіллі, ворог вже створив цілу мережу інформаторів на тимчасово окупованих територіях. Завербовані зрадники, переважно з-поміж місцевих безробітних, повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію, та про колишніх учасників АТО/ООС. Також зрадники збирають інформацію про мешканців ТОТ, родичі та друзі яких зараз воюють в Силах Оборони України", – йдеться у повідомленні ЦНС.

На окупованій частині Херсонщини росіяни шукають серед підлітків інформаторів ЗСУ. Окупанти посилюють репресії проти підлітків.