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На тимчасово окупованих територіях росіяни створили свою мережу інформаторів

Окупанти вербують інформаторів серед місцевих безробітних.

На тимчасово окупованих територіях росіяни створили свою мережу інформаторів
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни почали вербувати інформаторів серед місцевих безробітних. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Як стало відомо від джерел у підпіллі, ворог вже створив цілу мережу інформаторів на тимчасово окупованих територіях.  Завербовані зрадники, переважно з-поміж місцевих безробітних, повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію, та про колишніх учасників АТО/ООС. Також зрадники збирають інформацію про мешканців ТОТ, родичі та друзі яких зараз воюють в Силах Оборони України", – йдеться у повідомленні ЦНС.

На окупованій частині Херсонщини росіяни шукають серед підлітків інформаторів ЗСУ. Окупанти посилюють репресії проти підлітків.

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