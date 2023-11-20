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Наразі росіяни не готують наступальних операцій на півдні України

Однак окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Наразі росіяни не готують наступальних операцій на півдні України
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

У діях противника на півдні України ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Оперативна обстановка у зоні відповідальності Сил оборони залишається напруженою, ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомляє у Facebook ОК Південь.   

Упродовж минулої доби противник здійснив 9 обстрілів населених пунктів. Під ворожим вогнем опинились Херсон, Білозерка, Микільське, Очаків та Солончаки. Поранено шістьох мирних жителів. Серед постраждалих – дитина.  Пошкоджені більше 10 багатоповерхівок, близько 30 приватних будинків, 2 гаражі, 4 будівлі приватних підприємств, газогін та лінії електропередачі.

Також окупанти скинули з безпілотників 4 осколкові боєприпаси по населеному пункту Антонівка. Жертв серед населення немає. Українські військові на півдні за добу знищили 6 росіян, польовий пункт боєпостачання та пункт управління БпЛА.

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Нагадаємо, днями Силам оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Наші військові продовжують утримувати займані рубежі, відбивати атаки ворога, проводять заходи щодо розширення займаної території.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 19 листопада, на фронті відбулось 46 бойових зіткнень.

 

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