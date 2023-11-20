Україна повернула тіла 94 загиблих воїнів

Захід здійснювався Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

На підконтрольну уряду України територію повернено тіла 94 оборонців України

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазнчається, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, активісти спільноти "Книга пам’яті полеглих за Україну" опрацювали дані з відкритих джерел про загиблих українських воїнів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відповідно до цих підрахунків, на війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників.