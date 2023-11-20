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​На Харківщині та Прикарпатті викрили двох прокремлівських інтернет-агітаторів

За обома фактами тривають розслідування

​На Харківщині та Прикарпатті викрили двох прокремлівських інтернет-агітаторів

Служба безпеки затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у Харкові та Івано-Франківську. Вони публічно виправдовували збройну агресію Росії проти України, героїзували російських окупантів та вихваляли колишній СРСР.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Для поширення деструктивного контенту обидва фігуранти створили анонімні акаунти у забороненій соцмережі «Одноклассники». Там вони публікували власні антиукраїнські дописи та репостили публікації або відео пропагандистів з країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Так, на Прикарпатті кіберфахівці СБУ затримали ворожого агітатора, який популяризував бойовиків російської ПВК "Вагнер" і поширював фейкові "новини з фронту".  Також він намагався дискредитувати українських захисників, що воюють на передовій у Донецькій області, насамперед оборонців Авдіївки.

За даними слідства, фігурантом є уродженець села Дубенки, колишній співробітник пенітенціарної служби.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для розповсюдження ворожої пропаганди.

Наразі йому повідомили  про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу  (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

У Харкові затримали прихильника рашизму, який вихваляв загарбницьку політику кремля, «ностальгував» за колишнім срср і сподівався на захоплення східного регіону України.

За матеріалами СБУ він раніше отримав повідомлення про підозру, а після цього почав переховуватись від слідства і намагався втекти до Росії.  Втім, співробітники Служби безпеки розшукали чоловіка і затримали. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Фігуранту обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.

За обома викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині 15 років тюрми отримав ворожий агент, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони.

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