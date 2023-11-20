Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
ГоловнаСуспільствоЖиття

За минулу добу Сили оборони знищили ще 640 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 320 000 військових.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 640 російських окупантів
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 640 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 320 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 319210 (+640) осіб 
  • танків - 5439 (+4)
  • бойових броньованих машин - 10168 (+2)
  • артилерійських систем - 7748 (+4)
  • РСЗВ - 899 (+1)
  • засоби ППО - 588 (+0)
  • літаків - 323 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5764 (+9)
  • крилаті ракети - 1563 (+0)
  • кораблі / катери - 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10127 (+7)
  • спеціальна техніка - 1097 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies