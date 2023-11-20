За минулу добу Сили оборони знищили ще 640 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 640 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 320 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 319210 (+640) осіб
- танків - 5439 (+4)
- бойових броньованих машин - 10168 (+2)
- артилерійських систем - 7748 (+4)
- РСЗВ - 899 (+1)
- засоби ППО - 588 (+0)
- літаків - 323 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5764 (+9)
- крилаті ракети - 1563 (+0)
- кораблі / катери - 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10127 (+7)
- спеціальна техніка - 1097 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.