За минулу добу Сили оборони знищили ще 640 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 320 000 військових.

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 640 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 320 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 319210 (+640) осіб

танків - 5439 (+4)

бойових броньованих машин - 10168 (+2)

артилерійських систем - 7748 (+4)

РСЗВ - 899 (+1)

засоби ППО - 588 (+0)

літаків - 323 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5764 (+9)

крилаті ракети - 1563 (+0)

кораблі / катери - 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 10127 (+7)

спеціальна техніка - 1097 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.