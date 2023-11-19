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Серед постраждалих у ДТП в Польщі є українські біженці, - консул

Стан людей задовільний.

Серед постраждалих у ДТП в Польщі є українські біженці, - консул
Фото: Відкриті джерела

Троє з десяти пасажирів автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, - українські біженці.

Про це повідомив генеральний консул України у Любліні Олег Куць, передає "Радіо Свобода".

Потерпілі мають статус тимчасового захисту. Стан людей задовільний.

Куць зазначив, що українські консули роблять усе для того, аби постраждалі отримали оперативну і якісну медичну допомогу, а тіла загиблих українців якнайшвидше доправити додому.

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Нагадаємо, вранці 19 листопада автобус із українцями потрапив у ДТП біля Верешова у Польщі. Внаслідок аварії загинули дві жінки й шестирічна дитина.

Раніше в Італії автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор. Серед потерпілих були неповнолітні, деякі опинилися у важкому стані.

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