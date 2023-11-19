Зловмисник планував отримати від військових дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника приватної компанії, який намагався дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса».

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Кошти були призначені для того, аби тримати окреме розпорядження для дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Наразі попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, колишній командир військової частини з Дніпра отримав підозру - його звинувачують у причетності до незаконної передачі двох великих торгових павільйонів на набережній міста.

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