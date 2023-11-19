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​НАБУ і САП викрили бізнесмена, який хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

Зловмисник планував отримати від військових дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

​НАБУ і САП викрили бізнесмена, який хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника приватної компанії, який намагався дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса».

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Кошти були призначені для того, аби тримати окреме розпорядження для дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Наразі попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають першочергові слідчі дії. 

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Нагадаємо, колишній командир військової частини з Дніпра отримав підозру - його звинувачують у причетності до незаконної передачі двох великих торгових павільйонів на набережній міста. 

Служба безпеки України і ДБР спільно із Офісом Генерального прокурора зібрали доказову базу на прокурора Фастівської окружної прокуратури Київщини, який вимагав від місцевого підприємця $45 тисяч.

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