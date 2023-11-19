Вивезений з Маріуполя Богдан Єрмохін уже в Україні, – Єрмак

У день свого вісімнадцятиріччя Богдан Єрмохін, хлопець, якого росіяни вивезли з захопленого Маріуполя у Московську область, повернувся в Україну.

Про це заявив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, повернення хлопця відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

"Хлопець раніше звернувся до президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну. Ми були у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою", – написав Єрмак.

Він подякував за допомогу команді Офісу уповноваженого ВР України з прав людини Дмитра Лубінця та партнерам з держави Катар та міжнародної організації ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, сьогодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Богдан Єрмохін покинув Росію. Хлопець зміг виїхати до Білорусі зі своїм адвокатом Катериною Бобровсбкою. В Білорусі він перебував зі своєю сестрою, яка є його законною опікункою.