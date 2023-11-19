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Викрадений з Маріуполя підліток виїхав за межі РФ

18-річний Богдан Єрмохін зміг виїхати до Білорусі.

Викрадений з Маріуполя підліток виїхав за межі РФ
Фото: Скріншот з відео

Фактично викрадений з Маріуполя підліток Богдан Єрмохін покинув Росію. Хлопець зміг виїхати до Білорусі зі своїм адвокатом Катериною Бобровсбкою. Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Український підліток Богдан Єрмохін, якого російські влади обіцяли повернути на батьківщину, покинув Росію. Про це публічно повідомили сам Єрмохін та його адвокат Катерина Бобровська. Підліток прилетів до Білорусі і зараз перебуває там разом із сестрою, яка є законною опікуншою Богдана по інформації Бобровської",  – йдеться у повідомленні.

У свою чергу це підтвердила російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова.

19 листопада Єрмохіну виповнилося 18 років. Хлопець прилетів до Білорусі, де перебуває разом із сестрою, своєю законною опікункою.

Петро Андрющенко зазначив, що так виглядає "апофеоз цинізму".

"Людожерка Марія Львова-Білова, яка викрала з Маріуполя Богдана Єрмохіна тепер вихваляється, наче вона допомогла повернутись йому в родину.  Якби не розголос та суспільний тиск  – вона була б першою, хто самотужки відправив його в армію росії. Як до того незаконо в російську родину. Але те, що злопець вже відносно вільний (Білорусія ми ж пам'ятаємо)  – вже добре", – додав заступник мера Маріуполя.

Нагадаємо, вивезений до Росії 17-річний українець Богдан Єрмохін просив президента Зеленського повернути його в Україну. Звернення сироти Богдана Єрмохіна оприлюднила його адвокатка Катерина Бобровська.

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