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Українські прикордонники відбили ворожу атаку під Бахмутом та взяли в полон російського штурмовика

В ході бою двох окупантів вбито, решта нападників розбіглися.

Українські прикордонники відбили ворожу атаку під Бахмутом та взяли в полон російського штурмовика
Фото: ДПСУ

Бійці Краматорського прикордонного загону відбили атаку окупантів під Бахмутом та взяли в полон контрактника російської армії. Група піхоти противника атакувала одну з вогневих позицій прикордонного підрозділу, у ході бою двох загарбників вбито, решта нападників розбіглися, – повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час обстеження переднього краю, охоронці кордонів виявили та захопили одного військовослужбовця зс рф. Полоненим виявився новоспечений контрактник, який призвався у військову частину з Хабаровського краю на початку жовтня цього року. При цьому, більшу частину своєї служби окупант з далекого сходу добирався до театру бойових дій. Фактично загарбник не встиг злізти з потяга й одразу був відправлений на штурм, результат якого відомий", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники додають, що судячи з шевронів, що він мав на собі, чоловік збирався вчити усіх російській мові, проте, під вогневим ураженням наших бійців, різко змінив свої плани на майбутнє та обрав життя в українському полоні.

Нагадаємо, у російському полоні перебувають 4 337 українців, серед них – 3 574 військових та 763 цивільних. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявляв про те, що Росія не надає інформації про місця та умови утримання українських полонених. Також нічого не відомо про стан їхнього здоров’я.

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