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На Черкащині уламки збитого "шахеда" пошкодили житлові будинки

Уночі росіяни атакували Черкащину дронами.

На Черкащині уламки збитого "шахеда" пошкодили житлові будинки
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

У ніч на 19 листопада ворог атакував дронами Черкащину, уламки збитого безпілотника пошкодили п'ять будинків, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА. Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали", – зазначив Табурець.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Україну дронами-"камікадзе" з півночі. Сили протиповітряної оборони знищили 15 з 30 ворожих безпілотників.

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