На Черкащині уламки збитого "шахеда" пошкодили житлові будинки

У ніч на 19 листопада ворог атакував дронами Черкащину, уламки збитого безпілотника пошкодили п'ять будинків, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА. Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали", – зазначив Табурець.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Україну дронами-"камікадзе" з півночі. Сили протиповітряної оборони знищили 15 з 30 ворожих безпілотників.