Церемонія прощання відбудеться 20 листопада об 11:00 на Книшовому меморіальному парковому комплексі. А опісля – поховання на Рогозівському кладовищі у місті Бориспіль.

На війні загинув колишній старший лейтенант поліції Борисполя Ярослав Яроцький.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

“Назавжди 25: поліція Київщини висловлює співчуття родині загиблого Ярослава Яроцького. 14 листопада на Луганщині загинув колишній старший лейтенант поліції Ярослав Яроцький, спеціаліст-криміналіст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Бориспільського управління поліції Київщини”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ярослав віддав службі в органах внутрішніх справ майже 6 років життя, працював сумлінно та віддано. У вересні 2023 року хлопець приєднався до лав Збройних Сил України. До останнього дня свого життя Ярослав стояв на захисті держави, боронив її свободу та цілісність.

Церемонія прощання відбудеться у понеділок, 20 листопада, об 11:00 на Книшовому меморіальному парковому комплексі. А опісля – поховання на Рогозівському кладовищі (місто Бориспіль).

Нагадаємо, сьогодні у Львові провели в останню путь трьох військовослужбовців: Тараса Сивенького, Івана Равлінка та Андрія Пилипіва. Герої загинули захищаючи Україну від російських окупантів.