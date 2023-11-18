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На війні загинув колишній старший лейтенант поліції Борисполя Ярослав Яроцький

Церемонія прощання відбудеться 20 листопада об 11:00 на Книшовому меморіальному парковому комплексі. А опісля – поховання на Рогозівському кладовищі у місті Бориспіль.

На війні загинув колишній старший лейтенант поліції Борисполя Ярослав Яроцький
Ярослав Яроцький
Фото: поліція Київщини

На війні загинув колишній старший лейтенант поліції Борисполя Ярослав Яроцький. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області. 

“Назавжди 25: поліція Київщини висловлює співчуття родині загиблого Ярослава Яроцького. 14 листопада на Луганщині загинув колишній старший лейтенант поліції Ярослав Яроцький, спеціаліст-криміналіст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Бориспільського управління поліції Київщини”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ярослав віддав службі в органах внутрішніх справ майже 6 років життя, працював сумлінно та віддано. У вересні 2023 року хлопець приєднався до лав Збройних Сил України. До останнього дня свого життя Ярослав стояв на захисті держави, боронив її свободу та цілісність. 

Церемонія прощання відбудеться у понеділок, 20 листопада, об 11:00 на Книшовому меморіальному парковому комплексі. А опісля – поховання на Рогозівському кладовищі (місто Бориспіль). 

Нагадаємо, сьогодні у Львові провели в останню путь трьох військовослужбовців: Тараса Сивенького, Івана Равлінка та Андрія Пилипіва. Герої загинули захищаючи Україну від російських окупантів.

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