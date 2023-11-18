Завтра у південних, центральних та східних областях України падатиме мокрий сніг

Вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У неділю, 19 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в українському Гідрометеорологічному центрі.

Вночі у південній частині помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму значний дощ; вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг.

На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-27 м/с.

Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.