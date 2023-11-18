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Завтра у південних, центральних та східних областях України падатиме мокрий сніг

Вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Завтра у південних, центральних та східних областях України падатиме мокрий сніг
Фото: vn.20minut.ua

У неділю, 19 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в українському Гідрометеорологічному центрі.

Вночі у південній частині помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму значний дощ; вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. 

На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг. 

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Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-27 м/с. 

Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.

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