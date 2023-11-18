Зеленський схвалив санкції проти понад 100 осіб. Серед них Азаров, Табачник та Царьов

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про економічні санкції стосовно понад 100 юридичних та 37 юридичних осіб. У списку є колишні українські високопосадовці.

Зеленський підписав сьогодні відповідні укази №758/2023 та №759/2023.

Санкції вводяться відповідно на 5 та 10 років.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки й оборони, введеного в дію цими указами, покладено на секретаря РНБО.

Санкції введено, зокрема, проти колишнього прем'єра-міністра Миколи Азарова, ексміністра освіти Дмитра Табачника, екснардепа Олега Царьова, очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова та народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша. У списку також є голови “ЛНР” Леонід Пасічник і депутат Державної думи Росії Дмиро Саблін.

Також введено обмеження щодо 100 фізичних та 37 юридичних осіб.

Санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

обмеження торговельних операцій (повне обмеження);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне обмеження);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Нагадаємо, у 12-му пакеті санкцій Євросоюзу проти Москви пропонується запровадити обмеження щодо сина колишнього президента Росії Дмитра Медведєва та родички Володимира Путіна. Серед 47 осіб, яких Європейська комісія хоче додати до актуальних санкційних списків, є двоюрідна сестра Путіна Анна Цивільова, яка очолює фонд “захисників вітчизни” з підтримки російських солдатів, які воюють в Україні. Також у списку є Ілля Медведєв, ім’я та дата народження якого збігаються з ім’ям і датою народження єдиного сина експрезидента Дмитра Медведєва. Його підозрюють в організації дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні.