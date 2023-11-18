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Після обстрілів окупантів на Одещині пошкоджено нафтобазу

Через технічні причини без світла залишилися понад 1,7 тисячі споживачів. 

Після обстрілів окупантів на Одещині пошкоджено нафтобазу
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

В Одеській області унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено енергетичний об’єкт − нафтобазу. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1,7 тисячі споживачів. 

Тривають роботи з підключення.  

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“У Запорізькій та Одеській областях внаслідок ворожих ударів пошкоджені мережі, через бойові дії та технологічні порушення без світла 416 населених пунктів”, − додали у міністерстві.

Нагадаємо, внаслідок удару росіян в області також пошкоджено електромережі, без світла 1 550 споживачів

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