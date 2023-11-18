Після обстрілів окупантів на Одещині пошкоджено нафтобазу

Через технічні причини без світла залишилися понад 1,7 тисячі споживачів.

В Одеській області унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено енергетичний об’єкт − нафтобазу.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1,7 тисячі споживачів.

Тривають роботи з підключення.

“У Запорізькій та Одеській областях внаслідок ворожих ударів пошкоджені мережі, через бойові дії та технологічні порушення без світла 416 населених пунктів”, − додали у міністерстві.

Нагадаємо, внаслідок удару росіян в області також пошкоджено електромережі, без світла 1 550 споживачів.