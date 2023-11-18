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Українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, – генерал Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 456 окупантів.

Українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, – генерал Тарнавський
Фото: Генштаб

На Таврійському напрямку українська армія знищили 456 окупантів. Також Сили оборони стійко тримають оборону Авдіївки. Про це розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загалом, ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли. 

"Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 456 осіб. 1 окупант здався у полон. Знищено 19 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", – зазначає Тарнавський.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оброни знищили близько 620 окупантів. 

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