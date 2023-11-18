Російські терористи за добу завдали понад 100 ударів по Херсонщині. Є жертви

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

За минулу добу росіяни завдали 101 удар з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації по Херсонській області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 577 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будинок культури у Бериславському районі", — повідомив він.

Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 3 зазнали поранень.

Нагадаємо, внаслідок атак на Херсонську область шестеро людей загинули, 10 поранені. Ворог атакував медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні.