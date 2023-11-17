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Шестеро людей загинули, 10 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Серед обстріляних об'єктів – будинки, магазин, заправки. 

За минулу добу росіяни здійснили 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Шестеро людей загинули, ще 10 поранені.

По Херсону ворог випустив 43 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі; медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Згодом Прокудін повідомив, що ще двоє поранених учора жінок померли в лікарні. Це мешканка Білозерки і мешканка Херсона. Окрім того, ще одна жінка загинула внаслідок нічних обстрілів. 

Нагадаємо, що вчора росіяни декілька разів відкривали вогонь по Херсону. Вранці внаслідок артилерійського удару загинув чоловік. Увечері ворог вдарив по місту з окупованої частини області, було влучання в декількох районах, загиблі та поранені люди. Окрім того, росіяни били по Білозерці.

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