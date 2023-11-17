ППО вночі збила 9 із 10 випущених росіянами ударних БпЛА

Уночі ворог атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ). Сили ППО збили дев'ять із десяти безпілотників.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.

"В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.

Нагадаємо, що росіяни б'ють по різних регіонах України з повітря фактично щоночі. Окрім ударів по зоні бойових дій та прифронтових цивільних об'єктах, окупанти атакують віддалені від лінії боїв регіони. Вчора рано вранці ворог атакував Хмельницьку область. ППО відпрацювала по ворожих цілях, але внаслідок падіння уламків було пошкоджено склади з продуктами харчування, один чоловік був поранений.