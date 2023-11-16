Головне за четвер, 16 листопада: жертви ударів по Селидовому, відбиті ворожі штурми, перемовини Байдена і Сі Цзіньпіна

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Селидового зросла до чотирьох. Під завалами будинку знайшли тіла ще двох жертв.

Станом на 12:40 було деблоковано тіло четвертої жертви. Ще троє людей внаслідок удару зазнали поранень, повідомили в ДСНС і в МВС.

У Офісі генпрокурора додали, що серед жертв – подружжя внутрішньо переміщених осіб 43 та 44 років, яке переїхало з Гірника.

Нагадаємо, що ворог вдарив по житловому будинку вчора вночі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 62 бойові зіткнення.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 31 авіаційного ударк, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів, по 15 атак ворога вдалося відбити на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 листопада – в нашій новині.

Російські окупанти здійснили масовану атаку Херсона.

Станом на 18.15 була зведена інформація про те, що у Корабельному районі під час обстрілу чоловік загинув на місці, а жінка була поранена біля АЗС. Наразі вона у лікарні, стан середньої тяжкості.

Потім під ворожим обстрілом опинився центр міста. Спершу стало відомо про ще трьох потерпілих. Були пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах.

Також керівник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про ще одну жертву - загинула 75-річна жінка.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна виробляє десятки так званих українських шахедів на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.

За словами Камишіна, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

“Починаючи з того, що називають «українським шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри”, – сказав міністр.

Подробиці – в новині.

Президент США Джо Байден і голова Китаю Сі Цзіньпін обговорили війну Росії в Україні та конфлікт у Секторі Гази. Про це американський президент сказав на пресконференції за результатами більш ніж чотирьохгодинних перемовин, пише "Голос Америки".

Також під час візиту китайського лідера до США йшлося про глобальні питання, як права людини, затримання американських громадян у Китаї та про важливість стабільності в Тайвані. Байден сказав, що порушив теми, у яких США стурбовані діями КНР. "Але угоди жодної немає. Жодної угоди", – наголосив він.

Серед питань, про які лідерам США та КНР вдалося досягти консенсусу, були домовленості відновити військові канали зв’язку та працювати над обмеженням виробництва фентанілу – синтетичного наркотику, що призводить до смерті. КНР розірвала військові канали зв'язку в серпні 2022 року, коли тогочасна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Ці дві домовленості є основними результатами їхніх перших особистих переговорів за останній рік. Також лідери домовилися про тісніше спілкування.

Водночас Байден сказав, що все ще вважає Сі диктатором, попри домовленості, додає CNN. Він також зазначив, що в контексті домовленостей буде дотримуватися принципу "довіряй, але перевіряй".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!