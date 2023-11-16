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На Одещині чоловікам пропонували виїхати за кордон як супровід хворих дружин

Фіктивний шлюб коштував 4 500 доларів.

На Одещині чоловікам пропонували виїхати за кордон як супровід хворих дружин
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Сваха” з Одещини підшукувала жінок-інвалідів для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, як супровід хворих дружин”, - зазначили в ДПСУ. 

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Уточнюється, що фіктивний шлюб коштував їм 4 500 доларів. 

Організаторці злочинної схеми та “дружині” з інвалідністю вже оголошено про підозру.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.

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