Співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Сваха” з Одещини підшукувала жінок-інвалідів для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, як супровід хворих дружин”, - зазначили в ДПСУ.

Уточнюється, що фіктивний шлюб коштував їм 4 500 доларів.

Організаторці злочинної схеми та “дружині” з інвалідністю вже оголошено про підозру.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.