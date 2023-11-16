Херсон знову зазнав масованої атаки Росії. Є жертви

Пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах

Російські окупанти здійснили масовану атаку Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Станом на 18.15 була зведена інформація про те, що у Корабельному районі під час обстрілу чоловік загинув на місці, а жінка була поранена біля АЗС. Наразі вона у лікарні, стан середньої тяжкості.

Опісля під ворожим обстрілом опинився центр міста. Спершу стало відомо про ще трьох потерпілих. Були пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах.

Також Роман Мрочко повідомив про ще одну жертву - загинула 75-річна жінка.

Нагадаємо, ввечері 16 листопада росіяни почали інтенсивно атакувати обласний центр із лівого берега.

Також загарбники вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.