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Херсон знову зазнав масованої атаки Росії. Є жертви

Пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах

Херсон знову зазнав масованої атаки Росії. Є жертви
Фото: Офіс Генпрокурора

Російські окупанти здійснили масовану атаку Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Станом на 18.15 була зведена інформація про те, що у Корабельному районі під час обстрілу чоловік загинув на місці, а жінка була поранена біля АЗС. Наразі вона у лікарні, стан середньої тяжкості.

Опісля під ворожим обстрілом опинився центр міста. Спершу стало відомо про ще трьох потерпілих. Були пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах.

Також Роман Мрочко повідомив про ще одну жертву - загинула 75-річна жінка.

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Нагадаємо, ввечері 16 листопада росіяни почали інтенсивно атакувати обласний центр із лівого берега.

Також загарбники вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.

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