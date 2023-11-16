Унаслідок ворожого обстрілу Білозірки на Херсонщині загинула людина (оновлено)

Російські військові масовано вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

О 15:44 Він поінформував про п'ятьох поранених внаслідок обстрілу Білозірки.

Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей отримали поранення. Це троє жінок, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік. Усіх потерпілих каретою “швидкої" доставили до лікарні”.

Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищений обʼєкт критичної інфраструктури. Зараз у Білозірці та навколишніх селах немає електропостачання.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська випустили 531 снаряд по Херсонській області. Противник здійснив 94 обстріли, випустивши 531 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації. Одна людина дістала поранення.