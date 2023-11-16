Унаслідок ворожого обстрілу Білозірки на Херсонщині загинула людина (оновлено)

Російські військові масовано вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення.
Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
О 15:44 Він поінформував про п'ятьох поранених внаслідок обстрілу Білозірки.
Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей отримали поранення. Це троє жінок, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік. Усіх потерпілих каретою “швидкої" доставили до лікарні”.
Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищений обʼєкт критичної інфраструктури. Зараз у Білозірці та навколишніх селах немає електропостачання.
Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська випустили 531 снаряд по Херсонській області. Противник здійснив 94 обстріли, випустивши 531 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації. Одна людина дістала поранення.