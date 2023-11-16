Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Байден зустрівся з лідером Китаю
Байден зустрівся з лідером Китаю
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу Білозірки на Херсонщині загинула людина (оновлено)

Пошкоджені будинки та продуктовий магазин.

Унаслідок ворожого обстрілу Білозірки на Херсонщині загинула людина (оновлено)
Фото: Олександр Прокудін

Російські військові масовано вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення. 

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

О 15:44 Він поінформував про п'ятьох поранених внаслідок обстрілу Білозірки. 

Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей отримали поранення. Це троє жінок, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік. Усіх потерпілих каретою “швидкої" доставили до лікарні”.

Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищений обʼєкт критичної інфраструктури. Зараз у Білозірці та навколишніх селах немає електропостачання.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська випустили 531 снаряд по Херсонській області. Противник здійснив 94 обстріли, випустивши 531 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації. Одна людина дістала поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies