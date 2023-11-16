Фонд “Повернись живим” зібрав 15 млн грн для розвідників і показав вміст Black Box.

Про це фонд повідомив у соцмережі X.

“Відкриваємо “Black Box”. Це – “Колібрі”. Він – спецпризначенець ГУР МОУ, той, хто працює з “коробкою”, і той, хто її розкриває. У “Black Box” знаходиться, зокрема, український баражуючий боєприпас «Бобер», зданий долати до 800 км. І це лише одна зі складових “коробки”, – йдеться у повідомленні.

Відкриваємо «Black Box»🫡



Це — «Колібрі». Він — спецпризначенець ГУР МОУ, той, хто працює з «коробкою», і той, хто її розкриває 🔥



У «Black Box» знаходиться, зокрема, український баражуючий боєприпас «Бобер», зданий долати до 800 км. І це лише одна зі складових «коробки». pic.twitter.com/Tb4MGHq9PP — Повернись живим (@BackAndAlive) November 16, 2023

У Фонді також повідомили, що всю необхідну для бійців ГУР суму на «монобанку» українці зібрали трохи більше ніж за добу. На ці 15 мільйонів гривень Фонд придбає для «Колібрі» та інших бійців, які працюють з «коробкою», автівки з комплектуючими. Транспорт підвищить мобільність спецпризначенців і дозволить їм ефективніше «діставати» окупантів.

За перші 8 місяців 2023 року «Black Box» завдав ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів, за даними Головного управління розвідки. «Бобер» успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України і на військових об’єктах на ворожій території. Наприклад, поцілив у важливе підприємство ворожого військово-промислового комплексу — завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, які запускають із літаків тактичної авіації. Також влучив у сховище, де росіяни зберігали ракетні частини до балістичних ракетних комплексів «Іскандер».

«Насправді ”Black Box” — це перша велика інвестиція Фонду в українські дрони-камікадзе дальнього радіусу дії, — коментує директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. — Ще влітку минулого року ми придбали у виробника 10 БпЛА на 40 мільйонів гривень, що їх задонатили благодійники на наші загальні рахунки. Коли ж побачили, що вони дають хороший результат — вирішили масштабувати проєкт, розгорнути виробництво і запустили публічний збір. Завдяки довірі до «Повернись живим», тоді ми менше ніж за місяць зібрали 230 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів додали так само з загальних рахунків. Команда Фонду дуже задоволена результатом, адже загалом 280 мільйонів гривень завдали ворогу збитків вже більш ніж на 900 мільйонів доларів. Це — колосальний результат у зменшенні наступального потенціалу окупаційних військ!».

Торік до збору на проєкт «Вlack Box» долучилося все українське суспільство — громадяни і бізнеси, зокрема, компанії PLVision, EVA, Intellias, COMFY, Sombra, Uptech, MTI hi-tech distribution, Uklon, ELEKS та інші.

Також зазначимо, що нещодавно міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна виробляє десятки так званих українських шахедів на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.