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У Повітряних силах пояснили, чому тривоги довші, коли злітає російський МіГ

Такий літак у небі може перебувати дуже довго, а випущена з нього ракета долітає до цілі за лічені хвилини.

У Повітряних силах пояснили, чому тривоги довші, коли злітає російський МіГ
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

У Повітряних силах наразі не розглядають питання скорочення тривалості повітряних тривог у випадках, коли злітає російський МіГ.

Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"В Повітряних Силах про це мова поки що не йде. Я не знаю, чи будуть ухвалювати рішення, чи не будуть. Це потребує серйозного підходу, обговорення", – сказав він.

За його словами, у випадку загрози застосування балістики, немає можливості точноо визначити вдасться до неї армія РФ чи ні.

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"Буде застосована «Іскандер-М» чи не буде? Ну, теж – відповідальність. Особливо, коли гинуть люди. Тому маємо враховувати усі фактори. Якщо ухвалено рішення, Повітряні сили будуть його виконувати", – пояснив Ігнат.

Він зазначив, що російські пілоти зараз відпрацьовують дозаправки в повітрі та інші маневри, тому повітряні тривоги, пов’язані з підняттям у небо МіГів – довші.

Ігнат пояснив, що літаки МіГ є потенційним носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Дальність польоту цієї ракети може становити дві тисячі кілометрів. Максимально такий літак у небі може перебувати дуже довго, а ракета випущена з нього долітає до цілі за лічені хвилини.

"Максимально – поки льотчик не засне, можна його дозаправляти безкінечно. Це так умовно кажучи, якщо жартома…. Завдяки тому, що вже літак її підніс вверх, ракету Х-47 («Кинджал»), вона не витрачає сил на підйом, як відбувається з «Іскандером». І це розріджене повітря, відсутність атмосфери дозволяє їй пролетіти з такою великою швидкістю і долати велику відстань за лічені хвилини. Якщо Київщину беремо, з півночі атакуємо її, то тут взагалі мова йде про хвилину часу. Тобто, дуже все небезпечно. Якщо летить далі, то відповідно буде довший час подолання цієї відстані. Але цей довший час – це теж кілька хвилин всього-на-всього. Ракета летить до цілі і вже атакує її вниз по траєкторії", – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, останні кілька днів повітряні тривоги в Україні часто пов’язані з тим, що на російських аеродромах злітають винищувачі МіГ. Такі тривоги тривають по кілька годин, тому люди часто скаржаться, що від цього страждають бізнес та економіка, не працюють сервіси, а діти не ходять до школи.

Зараз лунають розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки (помаранчевий, жовтий, червоний). Водночас, таке рішення має ухвалювати вище керівництво держави.

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