Апеляція ВАКС залишила екснардепа Микитася під домашнім арештом у справі про розкрадання 307 млн грн Міноборони

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтримала рішення слідчого судді і залишила екснардепа Максима Микитася під домашнім арештом.

Про це повідомила громадська організація Центр протидії корупції.

Рішення ухвалили судді Михайленко, Семенников та Панкулич.

Нагадаємо, на початку листопада Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт екснардепа Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні 307 млн грн Міноборони.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження – Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт.

Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту. Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.

Це третя справа, в якій фігурує Микитась.