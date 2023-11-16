На Львівщині колишнього очільника військової частини, а нині заступника голови РВА підозрюють у нанесенні 25 млн грн збитків

Слідство вважає, що посадовець придбав за державні кошти 72 резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно завищеною вартістю.

На Львівщині заступника голови РВА підозрюють у тому, що він, очолюючи військову частину, завдав державі 25 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили на злочинній діяльності ексочільника одного з навчальних центрів Національної гвардії. Наразі він обіймає посаду першого заступника голови районної військової адміністрації на Львівщині”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, перебуваючи на посаді командира військової частини Нацгвардії, у квітні 2022 року посадовець придбав за державні кошти 72 резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно завищеною вартістю.

Встановлено, що військова частина придбала відповідні цистерни за майже 64,5 млн грн, хоча ринкова вартість резервуарів становила 39,3 млн грн.

Таким чином, зазначають у СБУ, незаконна діяльність фігуранта призвела до завдання збитків оборонному бюджету України на понад 25 млн грн.

За даними слідства, посадовець уклав цю угоду незважаючи на те, що декілька підприємств запропонували йому вигідніші умови щодо строків постачання та оціночної вартості РГС.

На підставі зібраних доказів чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Фігуранту справи загрожує до 8 років тюрми.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності причетних до нього осіб.

Нагадаємо, у Греції затримано підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони у розмірі 43 млн грн. Затриманий – колишній директор компанії, яка весною 2022 року уклала договори з Міноборони на закупівлю військових товарів. Наразі готуються усі необхідні документи для екстрадиції.