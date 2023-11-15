У Греції затримано підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони у розмірі 43 млн грн

Затриманий – колишній директор компанії, яка весною 2022 року уклала договори з Міноборони на закупівлю військових товарів. Наразі готуються усі необхідні документи для екстрадиції.

В Афінах 13 листопада компетентні органи Греції затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами у розмірі 43 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Надалі вказані кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг. Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

12 липня 2022 року фігуранту було повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені у особливо великому розмірі організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

6 листопада 2023 року прокурори Офісу Генерального прокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт вказаної особи. Також в рамках співпраці з Інтерполом було направлено запит на публікацію Червоного оповіщення.

В результаті, підозрюваного було затримано та рішенням Апеляційного суду Афін застосовано тимчасовий арешт.

Наразі готуються усі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, минулого тижня hromadske опублікувало розслідування про те, що Міноборони торік уклало контракти на 2 млрд гривень із трьома компаніями, які не виконали постачання. Журналісти виявили в схемі постачання компанії, що можуть бути прокладками.

До цього Бюро економічної безпеки оголосило про підозру керівникам компаній-виробників консервів для Міноборони. Їх підозрюють в ухиленні від сплати 32 млн грн податків. Крім того, бюро зазначає, що компанії співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ.