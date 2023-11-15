У Києві на станції метро "Вокзальна" розпочали роботи з маскування елементів архітектурного оздоблення з комуністичною символікою.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

"У межах декомунізації та дерусифікації розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити", - йдеться в повідомленні.

У КП зазначили, що станція "Вокзальна" є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки.

Київський метрополітен експлуатує та утримує станцію з дотриманням вимог законодавства і, як балансоутримувач, несе відповідальність за нерухоме майно, що належить до пам’ятки. Наразі підприємство направило необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів. А поки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового їхнього маскування.

Минулого рку такі ж роботи провели на станції "Університет" із бюстами російських діячів культури та науки. Станція "Університет" також має статус пам’ятки архітектури та охороняється державою. Щодо цієї станції також триває узгодження та отримання необхідних дозволів на демонтаж цих обʼєктів.