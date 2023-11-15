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Уночі росіяни вдарили по чотирьохповерхівці в Селидовому. Загинула жінка

Під завалами можуть перебувати люди.

Уночі росіяни вдарили по чотирьохповерхівці в Селидовому. Загинула жінка
Фото: t.me/Klymenko_MVS

Цієї ночі російська армія вдарила по чотирьохповерховому житловому будинку в Селидовому Донецької області. Зруйновано під'їзд.

Станом на ранок відомо про одну загиблу жінку, під завалами може залишатися ще щонайменше одна людина. Про це повідомив в Telegram міністр внутрішніх справ Клименко.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

З будинку врятували п'ятьох людей.

Наслідки російського удару
Фото: t.me/Klymenko_MVS
Наслідки російського удару
Фото: t.me/Klymenko_MVS
Фото: t.me/Klymenko_MVS

"На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. 

Селидове – місто в Покровському районі. 

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