Уночі росіяни вдарили по чотирьохповерхівці в Селидовому. Загинула жінка

Під завалами можуть перебувати люди.

Цієї ночі російська армія вдарила по чотирьохповерховому житловому будинку в Селидовому Донецької області. Зруйновано під'їзд.

Станом на ранок відомо про одну загиблу жінку, під завалами може залишатися ще щонайменше одна людина. Про це повідомив в Telegram міністр внутрішніх справ Клименко.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

З будинку врятували п'ятьох людей.

Фото: t.me/Klymenko_MVS Наслідки російського удару

Фото: t.me/Klymenko_MVS

Фото: t.me/Klymenko_MVS

"На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

Селидове – місто в Покровському районі.