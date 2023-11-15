На Херсонщині вдалося евакуювати ще 91 дитину з прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА та її голова Олександр Прокудін.

“Ще 91 дитина житиме без постійного страху. Засинатиме не в підвалі та без супроводу «прильотів». Цих дітей вдалося евакуювати з населених пунктів, де найбільш складна безпекова ситуація”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з дітьми евакуювалися 38 дорослих. Усі вирушать до Яремче та Коростеня. Дорога, проживання та харчування – безкоштовні. Також люди отримають усі державні виплати, передбачені законом.

Евакуація триває. У низці населених пунктів вона обов’язкова у примусовий спосіб. Місцева влада закликає не нехтувати евакуацією. Це рішення ухвалене спільно з військовими та правоохоронцями.

Сьогоднішня евакуація – результат спільної роботи Херсонської ОВА, міської військової адміністрації та волонтерської організації «Save Ukraine».

Тим, хто хоче евакуюватися, треба звернутися за телефоном 0800 101 102.

Нагадаємо, росіяни продовжують систематично обстрілювати мирні населені пункти України. Зокрема, внаслідок вчорашніх ударів по Херсонській області семеро мирних були поранені. Росіяни били по вільній території танками, безпілотниками, артилерією та іншими типами.