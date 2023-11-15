Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському і штурмові дії на Бахмутському напрямках, – речник Генштабу

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Захисники відбили на напрямку 12 атак.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають втрат. На Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку, повідомив у ефірі телемарафону речник Генерального штабу Андрій Ковальов.

"Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненкого, Водяного та східніше Первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 17 атак ворога", – сказав він.

На Мар'їнському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захисники відбили 20 атак.

"На Шахтарському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецького області. Там підрозділи Сил оборони відбили дві атаки ворога", – додав речник Генштабу.

На Куп'янському ворог вів штурмові дії в районах Сеньківки та Петропавлівки Харківської області. Там захисники відбили вісім атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії та Серебрянського лісництва.

Протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Нагадаємо, учора росіяни завдали восьми ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.