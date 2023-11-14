Російська армія обстріляла вісім громад Сумщини

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Сьогодні, 14 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, було зафіксовано 121 вибух.

Зокрема, по Краснопільській громаді окупанти вдарили з мінометів та скинули вибухівку з БпЛА.

Білопільську громаду армія РФ атакувала зі ствольної артилерії та гранатомету СПГ-9, а Есманську - з гранатомету АГС.

Також Середино-Будську громаду російська армія завдала ударів з мінометів та РСЗВ.

По Путивльській, Великописарівській, Новослобідській та Хотінській громадам росіяни завдали ударів з мінометів.

Нагадаємо, у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє жінок.