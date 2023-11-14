Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія обстріляла вісім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області.

Російська армія обстріляла вісім громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, було зафіксовано 121 вибух. 

Зокрема, по Краснопільській громаді окупанти вдарили з мінометів та скинули вибухівку з БпЛА.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Білопільську громаду армія РФ атакувала зі ствольної артилерії та гранатомету СПГ-9, а Есманську - з гранатомету АГС.

Також Середино-Будську громаду російська армія завдала ударів з мінометів та РСЗВ.

По Путивльській, Великописарівській, Новослобідській та Хотінській громадам росіяни завдали ударів з мінометів.

Нагадаємо, у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє жінок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies