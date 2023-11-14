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Із ТОТ повернули ще чотирьох дітей із сім'ями

У російській школі двох дітей зобов'язали загорнутися у російський прапор і ходити в ньому до кінця уроків.

Із ТОТ повернули ще чотирьох дітей із сім'ями
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Іще чотирьох українських дітей разом з сім’ями повернули з тимчасово окупованих територій. 

Про це повідомив очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, двоє з них, перебуваючи в окупації, увесь минулий навчальний рік вчилися в українській школі онлайн.

"Під час таких занять, матір юних українців дивилася у вікно й слідкувала, аби в дім не увірвалися солдати РФ. Врешті російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сім'я була змушена віддати дітей в російську школу", - розповів Кулеба.

Він додав, що у школі “новеньких” зобов'язали загорнутися у російський прапор і ходити в ньому до кінця уроків. "Коли ж деякі діти втомилися й попросили його зняти, вчителька погодилася. Однак вже за мить озброєний російський військовий сварив дітей за “нелюбов до Росії”. У шкільних коридорах діти постійно бачили таких солдатів зі зброєю, які стояли під класами й забирали на “виховні бесіди” 10-річних українців за необережно сказане “будь ласка” в класі", - додав очільник Save Ukraine. 

Діти встигли походити в російську школу лише чотири дні, а тоді їх вдалося забрати.

Кулеба додав, що зараз родини перетнули кордон України й перебувають у безпеці. На них чекає психологічне відновлення й поступове повернення до нормального життя.

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Нагадаємо, депортований окупантами український підліток Богдан Єрмохін, який напередодні попросив президента Володимира Зеленського повернути його додому з РФ, скоро буде в Україні.

Тим часом Центр національного спротиву повідомив, що росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації покоління українців на тимчасово окупованих територіях та проводять активну російську пропаганду у школах.

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