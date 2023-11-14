За тиждень енергетики повернули світло для 45 тис. родин на Донеччині та Дніпропетровщині, – ДТЕК

За тиждень з 6 по 12 листопада енергетики з дозволу військових продовжували відновлювати електромережі, пошкоджені через бойові дії на Донеччині та Дніпропетровщині. Електропостачання отримали понад 45 тис. родин.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

"Активні бойові дії на Донеччині тривають, через постійні обстріли тут щоденно пошкоджуються електромережі та підстанції. Наші фахівці відновлюють постачання світла щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт. Минулого тижня нам вдалося повернути електрику в оселі 40 тисяч родин прифронтового регіону", – поінформували в ДТЕК.

Також на Дніпропетровщині, південь якої теж регулярно піддається ворожим обстрілам, енергетики змогли повернути електроенергію в домівки понад 5 тис. родин.

Нагадаємо, на Одещині та Дніпропетровщині ДТЕК переоснащує підстанції та будує нову лінію, що дозволить забезпечити світлом 137 об’єктів критичної інфраструктури та майже 150 тис. родин в цих регіонах напередодні складної зими.