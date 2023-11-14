Фонд “Повернись живим” із початку повномасштабної війни зібрав на допомогу Силам оборони понад 9 млрд гривень

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» повідомив, що із 24 лютого 2022-го до середини жовтня 2023-го зібрав понад 9 мільярдів гривень на допомогу Силам оборони України.

Загалом за цей час благодійна організація отримала 2 654 568 переказів, а сума середнього донату становить 3 393 гривні, повідомили на сайті Фонду.

“Ми вдячні за кожен донат та безупинно працюємо над тим, аби кожна ваша гривня була витрачена з максимальною ефективністю для армії”, – повідомили у «Повернись живим».

Кошти на загальний рахунок Фонду й на окремі проєкти надходять і від фізичних осіб, і від небайдужого бізнесу.

Серед іншого, з 24 лютого 2022 року «Повернись живим» придбав для армії:

ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2

26 безпілотних авіаційних комплексів «Лелека-100» у складі 72 БпЛА

25 безпілотних авіаційних комплексів Shark у складі 75 БпЛА

11 розвідувальних комплексів PD-2

8 110 коптерів

10 000 FPV-дронів із боєкомплектом

1 460 кулеметів калібру 7,62 мм

286 мінометів калібру 120 мм

200 автоматичних кулеметів калібру 12,7 мм

300 мінометів калібру 82 мм

1 000 ручних гранатометів ATGL-L3

1 186 нових автівок

11 броньовиків

10 майстерень технічного обслуговування

36 720 рацій

14 907 планшетів

7 633 одиниці тепловізійної та нічної оптики

1 866 оптичних прицілів

Тільки з лютого по травень цього року Фонд спрямував понад 2 мільярди гривень на підготовку Сил оборони до літньої наступальної кампанії.

За 2023-й інструктори «Повернись живим» вже провели навчання для понад 1500 військових за напрямом «Стрільба із закритих вогневих позицій із застосуванням графічно-розрахункового комплексу ARMOR». Розгорнули вісім навчально-тренувальних комплексів із тактичної медицини на базі полігонів Збройних сил України. З мінної безпеки навчили та підвищили кваліфікацію близько 300 бійців. Готують 600 марксменів у рамках проєкту «Звіролови».

Понад 7 900 осіб пройшли онлайн-інтенсиви для підготовки операторів БПЛА, які торік запустили фахівці Фонду з аеророзвідки на платформі Prometheus.

Аналітики «Повернись живим» презентували чотири важливі дослідження у сфері безпеки й оборони, зокрема про досвід застосування Сил територіальної оборони і членство України в НАТО як єдину дієву гарантію безпеки.

Однак це неповний перелік результатів організації. Більше про проєкти «Повернись живим» можна дізнатись на сайті.

«Повернись живим» допомагає армії від початку російсько-української війни — з 2014 року. Відтоді і до 24 лютого 2022-го благодійники задонатили Фонду на потреби війська понад 281,6 мільйона гривень. У серпні цьогоріч «Повернись живим» повідомив, що зібрав понад 8 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у серпні “Повернись живим” і ОККО передали Силам тероборони 200 крупнокаліберних кулеметів.