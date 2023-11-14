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Мешканець Кривого Рогу отримав 9 років тюрми за смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння

У жовтні 2021 року водій перевищив швидкість та допустив зіткнення з електроопорою. Двоє пасажирів загинули. 

Мешканець Кривого Рогу отримав 9 років тюрми за смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння
Фото: Офіс Генпрокурора

До 9 років за ґратами засуджено мешканця м. Кривий Ріг за вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йому призначено покарання у виді 9 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. 

Також на користь потерпілих із засудженого стягнуто моральну шкоду у розмірі 400 тис грн.

Прокурори довели, що у жовтні 2021 року засуджений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушив Правила дорожнього руху.

Водій перевищив швидкість та, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з електроопорою на одній із вулиць м. Кривий Ріг.

У салоні автівки перебувало двоє пасажирів. У результаті ДТП 31-річний чоловік загинув, ще один отримав численні тілесні ушкодження.

Встановлено, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в 15 разів.

У судовому засіданні він свою вину не визнав. До набрання вироком законної сили підсудний перебуватиме під вартою.

 

Нагадаємо, нещодавно винуватець смертельної ДТП у Харкові отримав 12 років тюрми. 25 листопада 2021 року внаслідок ДТП в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе у м. Харкові загинули три людини, у тому числі дитина.

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