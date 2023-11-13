Двох коригувальників російських обстрілів засудили до 8 років тюрми

Серед основних цілей ворога були укріпрайони та місця можливого базування українських підрозділів ППО та РСЗВ.

Двоє коригувальників, які наводили російські ракети на Краматорськ та околиці Бахмута, отримали за матеріалами СБУ 8 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Серед основних “цілей” ворога були укріпрайони, а також місця можливого базування українських підрозділів ППО та реактивних систем залпового вогню в районі Краматорська”, - розповіли в СБУ.

Крім того, за координатами від засуджених росіяни намагались завдати ударів по вогневих позиціях ЗСУ під Бахмутом.

Суд призначив обом затриманим по 8 років тюрми, враховуючи їх співпрацю зі слідством.

Один із засуджених - 20-річний мешканець Краматорська, який активно поширював прокремлівські наративи в різних соцмережах.

Другий - також місцевий житель, який перебував на зв’язку з окупантами через бойовика підконтрольної їм “народної міліції ЛНР”.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох підозрюваних у роботі на агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах.