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Двох коригувальників російських обстрілів засудили до 8 років тюрми

Серед основних цілей ворога були укріпрайони та місця можливого базування українських підрозділів ППО та РСЗВ.

Двох коригувальників російських обстрілів засудили до 8 років тюрми
Фото: Пресслужба СБУ

Двоє коригувальників, які наводили російські ракети на Краматорськ та околиці Бахмута, отримали за матеріалами СБУ 8 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Серед основних “цілей” ворога були укріпрайони, а також місця можливого базування українських підрозділів ППО та реактивних систем залпового вогню в районі Краматорська”, - розповіли в СБУ.

Крім того, за координатами від засуджених росіяни намагались завдати ударів по вогневих позиціях ЗСУ під Бахмутом.

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Суд призначив обом затриманим по 8 років тюрми, враховуючи їх співпрацю зі слідством.

Один із засуджених - 20-річний мешканець Краматорська, який активно поширював прокремлівські наративи в різних соцмережах. 

Другий - також місцевий житель, який перебував на зв’язку з окупантами через бойовика підконтрольної їм “народної міліції ЛНР”.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох підозрюваних у роботі на агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах.

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