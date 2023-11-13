ВАКС заочно заарештував нардепа Дубневича

Після затримання підозрюваного слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував чинного народного депутата Ярослава Дубневича, підозрюваного у справі про розкрадання газу на 2,1 млрд грн.

Пр оце повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"13 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід чинному народному депутату України, який обґрунтовано підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором, і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - зазначли в САП.

У прокуратурі нагадують, що цього депутата також обвинувачують у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці". 2 листопада 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення його в міжнародний розшук.

У САП не зазначають імені підозрюваного нардепа, однак, йдеться про Ярослава Дубневича.

Нагадаємо, 10 жовтня НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно отриманого прибутку.

За інформацією НАБУ, він є шостим підозрюваним у цій справі. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили в січні 2018 року (епізод із розкрадання газу на 1,4 млрд грн) і в серпні 2020 року (епізод із розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК. Оскільки народний депутат не прибув до НАБУ для повідомлення йому про підозру уповноваженим прокурором САП зазначену процесуальну дію виконано в порядку статті 135 КПК України.

За версією слідства, протягом 2013-2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому посадовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

2 листопада ВАКС оголосив Дубневича в міжнародний розшук, оскільки він виїхав з України. Адвокати наполягають, що він продовжує лікуватися, але не кажуть, де.

На одному з минулих засідань Дубневич вийшов на зв'язок по відео і сказав, що лікується в Україні, але відмовився сказати, де саме. Підозрюваним по справі Укрзалізниці він є вже понад два роки, а підозру по газовій справі йому оголосили менше місяця тому. При цьому інші фігуранти отримали їх в 2018 (за епізодом про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень) та в 2020 (за епізодом про розкрадання на 729,8 млн).