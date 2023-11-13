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Сапери обстежили 133,5 тисяч гектарів територій правобережжя Херсонщини

З них майже 112 тис. гектарів – землі сільськогосподарського призначення. 

Сапери обстежили 133,5 тисяч гектарів територій правобережжя Херсонщини
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

На Херсонщині сапери обстежили майже 20% правобережжя. Це - 133,5 тисяч гектарів територій.

Про це повідомила на брифінгу заступниця начальника ОВА Ольга Малярчук.

"Також зупинюся на питанні розмінування регіону. Над цим щодня працюють до 140 груп саперів з низки відомств. Загалом це близько 800 фахівців", - зазначила вона.

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За її словами, завдяки цій роботі майже 20% правобережжя Херсонщини очищено від "російського небезпечного сміття". Йдеться про понад 133,5 тисяч гектарів територій, з яких майже 112 тис. гектарів – землі сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, 7 листопада в Бериславському районі під час польових робіт 41-річний фермер наїхав на ворожу міну. Чоловік загинув.

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