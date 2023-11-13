На Луганщині окупанти шукають колаборантів для роботи в "районних ЗМІ", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Луганщини у росіян не вистачає пропагандистів для роботи в районних центрах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог створив низку “районних газет” й видає цю макулатуру безкоштовно місцевим мешканцям. Проте в “редакціях” працюють завезені гастролери, які куруються з Росії", - йдеться в повідомленні.

Наразі росіяни намагаються змінити ситуацію і знайти місцевих колаборантів. Тому вони почали пошук на вакансію "головних редакторів" і обіцяють "підвищену зарплату й навчити людину з нуля".

Центр нацспротиву зауважує, що робота на ворога матиме наслідки, а пропаганда - це є стовп цієї війни й всі пропагандисти несуть відповідальність за агресію проти України.

Повідомити про ворога або колаборанта можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що росіяни почали вербувати студентів на тимчасово окупованих територіях.