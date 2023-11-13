"Підіграла окупантам": Лубінець знову звернувся до СБУ через Фаріон, яка опублікувала дані студента з Криму

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець знову звернувся до Служби безпеки України щодо мовознавиці Ірини Фаріон. Цього разу - через розголошення нею персональних даних студента з окупованого Криму.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Лубінець пояснив, що 8 листопада Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського Міністра внутрішніх справ.

"Народний депутат ВРУ 7 скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа. Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати й вже має (!) наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний!", - наголосив омбудсман.

Він додав, що двернувся до СБУ, аби дії Фаріон проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку.

Представниця президента в Криму Таміла Ташева назвала вчинок мовознавиці "ницістю та злочином". Вона розповіла, що після моніторингу станом на зараз окупанти в Криму закидають «дискредитацію» щонайменше 535 українцям.

"Як представник президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку", - написала Ташева у фейсбуці.

Нагадаємо, раніше Фаріон заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Після цього Лубінець також звернувся до СБУ.

Національний університет "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, заявила, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом.

У 2017 році Фаріон проходила перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вона не є агентом російських спецслужб.

У 2012 році Фаріон тріумфально виграла вибори у Верховну Раду у Львові, отримавши понад 68% голосів, однак уже через два роки на позачергових парламентських виборах зайняла в тому самому окрузі лише третє місце з 16,4%. А в жовтні 2015 року Фаріон програла вибори у Львівську облраду.